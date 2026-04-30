ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁରରେ ଲଜ୍ଜା: ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । କଟକ ଏସସିବିରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : April 30, 2026 at 10:29 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଂଚଳର ଲଜ୍ଜା । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ।
ପୁଣି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ । ଢେଙ୍କାନାଳର ସାପୁଆ ନଈ କୂଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ଏହି ସାପୁଆ ନଈ କୂଳରେ ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହାଣି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ, ଆଖି ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରେ ଛେଚି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାରକରି ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ପୀଡ଼ିତା କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ପୀଡ଼ିତା ଗତ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ସାପୁଆ ନଈକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ନଈ କୂଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଧାରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ପଥରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୬୨/୨0୨୬ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ l ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣା ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସଡିପିଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୀଡ଼ିତା ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ କ୍ଷତ ଥିବାବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ୩ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସଦର ତାନାରେ ଗୋଟେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ହୋଇଛି । FIRରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । FIR ହେଲାପରେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ତଳକୁ ପଠାଇଥିଲୁ । ବିଭିନ୍ନ ସଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ । ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲୁ । ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ନେଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇ ପାରି ନାହୁଁ ।... ତିନିଟା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଗଠନ କରିଛୁ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ," ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ଶଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ