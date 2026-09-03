ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଲଜ୍ଜା: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅପରାଧ ଘଟିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 3, 2026 at 6:09 PM IST
COLLEGE STUDENT RAPE IN SORO, ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅପରାଧ ଘଟିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପୋକ୍ସୋ (POCSO) ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଳନଗର ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଅସହାୟ ଓ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ରାଜପଥ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ସୋର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମାମଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ।
ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଏହା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ନେଲାଣି ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍
ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋର ଜେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, SCBକୁ ସ୍ଥାନାସ୍ଥରିତ
ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍: ଦୁଇ ଗୁରୁତର, 50 ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର