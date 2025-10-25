ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଲଜ୍ଜା; ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଗିରଫ୍

ETV Bharat / state

ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗେଡୁ ଓରଫ ଆଲୋକ ଭୋଇ ଏବଂ ମୁନା ଓରଫ ପବିତ୍ର ଭୋଇ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 7:48 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗେଡୁ ଓରଫ ଆଲୋକ ଭୋଇ ଏବଂ ମୁନା ଓରଫ ପବିତ୍ର ଭୋଇ।

ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ବୁଧବାର କାଳୀପୂଜା ଭସାଣୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଭସାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ୨ ଜଣ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଘରେ ବଳପୂର୍ବକ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।

ପୁରୀ ସଦର ଏସଡିପିଓ ରବିନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଗତ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ଓ ଭାଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୨୨ ତାରିଖରେ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଥିବାବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରେ 7 ବର୍ଷର ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାତି ୨ଟା ସମୟରେ ଘରେ ପଶି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।"

ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରେ ପୋଲିସ ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଫା ଲଗାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବୋଲି ସଦର ଏସଡିପିଓ ରବିନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ନାବାଳିକା ନିଜ ମା' ସହ ଥାନାକୁ ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏନେଇ ଏସଡିପିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଚନ୍ଦନପୁର PS Case No 246 ଓ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ Sec. 70(2)/331(5)/296/115(2)/351(2)/3(5) BNS/ R/w sec. 6 POCSO ACT ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

