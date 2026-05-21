ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଜ୍ଜା: 'ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କାଣ୍ଡରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ'- ସିଡିଏମ୍ଓ

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

SHAME IN JHARSUGUDA: 'HOSPITAL STAFF NOT INVOLVED IN MINOR GIRL'S RAPE CASE' - CDMO
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 7:20 PM IST

JHARSUGUDA MINOR ATTENDANT RAPE CASE ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଜ୍ଜା । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ । ତେଣେ ଏହି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୌଣସି ହାତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି, ସିଡିଏମ୍ଓ ଏସ୍.ଏସ୍. ସେଠ୍ ।

ଜି.ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ, ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି (ETV BHARAT ODISHA)

ନାବାଳିକା ଜଣକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ବୁରୋମାଲ ଗଉନ୍ତିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ବେସନ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଓ ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ନାଏକ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ । ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ଏକାକୀ ଦେଖି ବୁରୋମାଲ ଗଉନ୍ତିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ବେସନ (୨୪ ବର୍ଷ) ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଆସାମୀକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ (୨୦ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ତୃପ୍ତି ନାଏକ (୧୯ ବର୍ଷ) ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।'

ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ବେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ନାଏକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗରିଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇଛି ।ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ।

ଏସ୍.ଏସ୍. ସେଠ୍, ସିଡିଏମ୍ଓ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୮ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ଏବଂ ୧୯ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ଏସପି ଜି.ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

