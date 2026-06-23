ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା; କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉକ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 23, 2026 at 11:03 PM IST
BHUBANESWAR MINOR RAPE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗିରଫ୍ କରିଛି ।
ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସିଆଣିର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର (୩୮) । ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାପରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ନାବଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ନକରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ
ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଜଣକ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନିରଞ୍ଜନ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଡରିଯାଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚୁପ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ । ସେ ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମେ' ୧୬ରେ ପୋକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
୧୨ଦିନ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପାର୍ଲରରେ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଗମରାରେ ଥିବା ପାର୍ଲରର ମାଲିକ ଓ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧୨ ଦିନ ତଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାପା ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର