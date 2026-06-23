ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା; କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍

ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉକ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Shame again in the capital; Minor girl raped at coaching centre, teacher arrested
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା; କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BHUBANESWAR MINOR RAPE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗିରଫ୍ କରିଛି ।

ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସିଆଣିର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର (୩୮) । ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାପରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ନାବଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ପୋଲିସ ।

Symbolic image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ନକରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ

ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଜଣକ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନିରଞ୍ଜନ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଡରିଯାଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚୁପ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ । ସେ ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମେ' ୧୬ରେ ପୋକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।



୧୨ଦିନ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପାର୍ଲରରେ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଗମରାରେ ଥିବା ପାର୍ଲରର ମାଲିକ ଓ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧୨ ଦିନ ତଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାପା ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR MINOR RAPE
MINOR RAPE CASE BHUBANESWAR
COACHING CENTRE RAPE CASE
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
MINOR RAPE CASE BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.