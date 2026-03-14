500 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଶାଳ-ଶିଆଳି ପତ୍ର; ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା

ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶାଳ, ଶିଆଳି ପତ୍ର । ପତ୍ର ତୋଳିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଜଣ ମହିଳା ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Shaal Shiyali leave has made 400 women self reliant in kendrapara
500 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଶାଳ-ଶିଆଳି ପତ୍ର (Etv Bharat)
Published : March 14, 2026 at 12:11 PM IST

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଶାଳ ଓ ଶିଆଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଖାଇବା ଥାଳି ଓ ଦନା । ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ନୂଆ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କାମ କରି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବା । ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପଛକୁ ହଟି ନାହାନ୍ତି । ଦିନକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଥାଳି ଓ ଦନା । ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରିଛି।

କେବେ ହୋଇଥିଲା ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନା
ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ସାଜିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜି ଓ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଥାଳି ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ବିଏଲଏଫ (ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଫେଡରେସନ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପତ୍ର ଥାଳି ତିଆରି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ୨ ୦୨୫ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।

କେଉଁଠି ହୋଇଛି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ ଓ କେତେ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି
ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଛି BLF। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଚାଟରାଚକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ହାଫିମେଳକ ଗାଁରେ ପୁର୍ବରୁ ଥିବା ଛତାବଟ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିଲା।୨୦୨୪ରେ BLF ର ଏକ ଟିମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ପତ୍ର ଥାଳି ୟୁନିଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହି ୟୁନିଟକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି BLF ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପାଦିକା ମନୋରମା ରାଉତ କୁହନ୍ତି, 'ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଥାଳି ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପତ୍ରରେ ଥାଳି ଓ ଦନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ୟୁନିଟ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା । ତା ପରେ ଆମେ ଏକ ମାନସିକତା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ୟୁନିଟ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଂଘର ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି (Revolving Fund)ରୁ ମାତ୍ର ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଆମେ ଏହି ୟୁନିଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହି ୟୁନିଟରେ 4ଟି ସୋପାନରେ କାମ ହୋଇଥାଏ ।

  • ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି।
  • ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋପାନେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ । ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ହୋଇଥିବା ଥାଳି ଓ ପତ୍ର ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ।
  • ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି କଞ୍ଚା ପତ୍ରରୁ କାଠି ଵାହାର କରି ଏହାକୁ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ।
  • 4ର୍ଥ ଅର୍ଥାତ ଶେଷ ସୋପାନ, ଯେଉଁଠି ଥାଳି ଏବଂ ଦନା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଥରି ୨୫ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି।

କହିବାକୁ ଗଲେ, ପତ୍ର ତୋଳିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଜଣ ମହିଳା ଏହି ୟୁନିଟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BLF ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପାଦିକା ।


କେତେ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, କେତେ ମିଳୁଛି ଲାଭ

ଏହି ଥାଳି ୟୁନିଟରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସମ୍ପାଦିକା ମନୋରମା କୁହନ୍ତି, 'ମାସିକ ଆମର ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଆମକୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ୟୁନିଟ ଆମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖୁସି ଦେଇଛି । ପୁର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଖାଇବା ପତ୍ରରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଏହି ପତ୍ର ଥାଳିଦନାର ଚାହିଦା ବଢିଛି । ଲୋକେ ଭୋଜିଭାତରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା ।


କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଓ କେମିତି ରହିଛି ପତ୍ରଥାଳିର ଚାହିଦା
ସମ୍ପାଦିକା ମନୋରମା କୁହନ୍ତି, 'ଏହି ପତ୍ରଥାଳିଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ,ଆଳି, ରାଜକନିକା,ମାର୍ଶାଘାଇ, ଡେରାବିଶ୍ ସମେତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମକୁ ୩୦-୪୦ ହଜାର ପତ୍ର ପାଇଁ ବଇନା ଦେଇଥାନ୍ତି।'

ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଛି, ବରାଦ ବଢୁଛି

ସେହିପରି ବ୍ଲକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା କୁହନ୍ତି,'ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ରର ଏତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ଯେ, ଡେରାବିଶ୍ BLF ଏହି ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ।ଏହି ପତ୍ର ଓ ଦନାଗୁଡିକର କ୍ବାଲିଟି ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ୨୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଥିବା GPLF (Gram Panchayat Level Federation )ଗୁଡିକ ଏହି ପତ୍ରର ମାର୍କେଟିଂରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏମିତିକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଛୋଟ ଭୋଜିଟିଏ ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଏହି ପତ୍ର ଥାଳିଦନାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହୋଲସେଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତ୍ରର ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା କହି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପତ୍ର କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଥାଳିର ମୂଲ୍ୟ ସାଇଜ ନେଇ ୩ ଟଙ୍କାରୁ ସାଢ଼େ ଚାରି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା' କହିଛନ୍ତି ସଂଯୋଜିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା
ଏହି ଶାଳ/ଶିଆଳି ପତ୍ର ୟୁନିଟ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ୨୬ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଏହି ୟୁନିଟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କାଉପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁହାନା ବେଗମ କୁହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ୮ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ୮ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ପତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାହା ସିଲେଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି,ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଥିବା ମେସିନ ଡାଇସରେ ଥାଳି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଦୈନିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ହଜାରେ ଥାଳି ତିଆରି କଲେ ୨୦୦ଟଙ୍କା ଓ ୧୨୦୦ ଦନା ତିଆରି କଲେ ଆମକୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମିଳିଥାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ୧୨୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଳି ଓ ଦନା ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ଯହ୍ୱାରା ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି । ଆମର ମାସିକ ଆୟ ୭ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଆମେ ବେକାର ହୋଇ ବସିଥିଲୁ,ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି।'

ସେହିପରି ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଲୋକଣା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରମାରାଣୀ ବେହୁରା କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଏହି ଥାଳି ଓ ଦନା ମେସିନରେ ବଡ ପ୍ଲେଟ, ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ, ଦନା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ୫ ମାସ ହେବ ଆସି କାମ କରୁଛି। ଘରେ ବସୁଥିଲି । କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆଶା ରଖି ଏହି ୟୁନିଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆସି କାମ କଲି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ପାଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇଛି ଓ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ତା ପରଦିନ ହିଁ ମୁଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜି ପାଇଁ ଡାଇସ ଅନୁଯାୟୀ ୧୩ନଂ,୧୪ ନଂ ଥାଳି, ଦନା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛି। ଆମର ଏଠାରେ ୬ଟି ମେସିନ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ୮ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ମାସିକ ୬-୭ ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାରାଣୀ ।

କଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ
ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଶାଳ/ଶିଆଳି ପତ୍ର ଥାଳି ୟୁନିଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ (BPC) ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ହେଉଥିବା ବହୁ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଲିଡ଼ରମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ କବଳରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରଖିବେ । ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଓ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଥାଳି ଓ ଦନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଯାହାକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମାରୁ ହୋଇନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର ବା ଦନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହ ଜଡିତ ମା'ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ୟୁନିଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।ଏହି ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆମ ବ୍ଲକର ୧୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମା'ମାନେ ଏହି ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଗୁଡିକରୁ କାଠି ବାହାର କରି ତାକୁ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କିଛି ଆଦିବାସୀ ମା' ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେନି କିମ୍ବା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେନି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ୟୁନିଟ ପତ୍ର କିଣିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତି ହଜାର ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦ ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।'

୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ବ୍ୟତୀତ ମିଳିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ୟୁନିଟ ପାଇଁ ଉଦାର ହେବା ବଦଳରେ ଉଦାସୀନ ସାଜିଛି ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ BLF ସମ୍ପାଦିକା ମନୋରମା ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମକୁ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ । ଯେମିତିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ମାସିକ ୩୦ ରୁ ୪୦ ହଜାର ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କଞ୍ଚାମାଲ ସମେତ ଅଧିକ ମେସିନ ଓ ମାନଵ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ରଖି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ଏହି ୟୁନିଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ଆମେ ବଜାରର ଯାହା ଚାହିଦା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରୁନାହୁଁ।ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ୟୁନିଟ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଅନ୍ତା, ତେବେ ଆଉ ତିନୋଟି ମେସିନ ପକାଇ ଆମେ ବଜାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଓ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ନେଇ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ପୂରଣ କରି ପାରୁନାହୁଁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏହି ୟୁନିଟ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରା ଯାଇଥିବା ଏହି ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ BLF ର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରୁ ଯେତିକି ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ଯୋଜନା କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ୟୁନିଟ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲ୍ଲାପାଳ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁବାସଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ: ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଲେ, ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି କଲେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର; ଘରେ ପାଳିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର 100ରୁ ଅଧିକ ଚଢେଇ, ପିଲା ପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି

