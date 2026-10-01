ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା: କଲେଜ ସିଲ୍, ତଦନ୍ତ ଜାରି
କଲେଜଟି ବିନା ବୈଧ କାଗଜ ପତ୍ର ଓ ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଥିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : October 1, 2026 at 10:45 PM IST
BOLANGIR SEXUAL HARASSMENT, ବଲାଙ୍ଗିର: ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଆସିଲା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ । ନିଜେ କଲେଜ ମାଲିକ ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ସାମାଜିକ ଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ । ଜିଲ୍ଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେକେ କଲେଜକୁ କରାଗଲା ସିଲ୍ । ସେହିପରି କଲେଜଟି ବିନା ବୈଧ କାଗଜ ପତ୍ର ଓ ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଥିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିରର ଘରୋଇ ଡିଏନ୍ଏ ନାଁରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେଠିକାର ମାଳିକ ଚେୟାରମେନ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଜୋଗ ଆସିଛି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ସମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜିଲ୍ଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି କମିଟିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ପୋଲିସ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଲେଜକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସେଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁର ଏହି କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ ଅନୁମତି, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ନଥିବା, ସିଓଆର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ।
ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି କଲେଜ ଚାଲିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଆଧାରରେ କଲେଜକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ମାଲିକ ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦେଶ ନ ମିଳିବା ଯାଏ କଲେଜକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି । ସେହିପରି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯଉଁ ଭିଡିଓ କଥା କୁହା ଯାଉଛି, ତାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ । ମୋ ଭାଇ ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନ ହେଲେ ଏହା ଭାଇରାଲ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଆମର କଲେଜର କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଆବେଦନ କରିଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସି ଡବ୍ଲୁ ସି ସଦସ୍ୟା ଲତାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଖବର କାଗଜରେ ଏହା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର ଅଟେ । ତାର ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଜିଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କିଛି ଆପତ୍ତିକର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପେପର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ଯେଉଁଥିରେ ସି ଡବ୍ଲୁ ସି, ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡି ଏନ ଏ କଲେଜ ର ମାଲିକ ନାଁରେ ସିଧା ସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଲେ ସେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଲେଜ ସିଲ କରିଛୁ। ଏହି କଲେଜ ର ହଷ୍ଟେଲ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ସି ଓ ଆର ବା ସ୍କୁଲ ର ରେଶିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ଓ କୌଣସି କଲଜେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ପୋଲିସ ଭେରୀଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଥିବା ର ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି କଲେଜ ଟି ବେଆଇନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲ କରିଛୁ ଓ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଧାରଣାସ୍ଥଳ: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର