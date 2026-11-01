ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ମହିଳା ଜେଲର; ଥାନାରେ ମାମଲା
ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ କଟକ ଡିସିପି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ଡିଜି ପଦରୁ ହଟାଇ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଓଏସଡି ଭାବେ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି।
Published : November 1, 2026 at 7:01 PM IST
କଟକ: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଭାଗର ତଥା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ନିଲମ୍ବିତ ମହିଳା ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ ସିଧାସଳଖ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଧମକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ କଟକ ଡିସିପି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ଡିଜି ପଦରୁ ହଟାଇ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଓଏସଡି ଭାବେ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିଜି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ନିଲମ୍ବିତ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆରେ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁଳଦୀପ ରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାପ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷିନୀ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଗତକାଲି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୭୫(୨)/୩୫୧(୨)/୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, 'ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ପରିଚିତ କୁଳଦୀପ ରଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇମୋଜି ଦେଇ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଡିଜି ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା FIR ନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସହ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଡିଜି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ"। ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ସହ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଏକାକୀ ୫ଟି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷିନୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଦିନରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଚ ହେବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଛି । ଆଉ ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତାହା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IPS ଓ OPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବଦଳି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ OSD ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନିଆଳୀ ଯୁବନେତା ଗିରଫକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ଦେଲେ ବିଧାୟକ