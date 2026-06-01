ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼; ମିଳୁନି ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ମହାବଳ ବାଘ ମାରିଥିବା ଅନୁମାନ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମହାବଳ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 1, 2026 at 5:14 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ କଟା ଗୋଡ଼ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମୁଡାବାଡ଼ି ଗାଁ ରାଜାମ୍ ସାହି ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ । ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଦୃଖ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ମହାବଳ ବାଘ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମାରି ଖାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼
କୁମୁଡାବାଡ଼ି ଗାଁ ରାଜାମ୍ ସାହି ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼ ପଡିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯଶୀପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ବାଘଟି ମଣିଷ ଶିକାର କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ରହିଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଶିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପୁର ଗାଁର ସାଧୁ ନାଏକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଗତ ରବିବାର ସକାଳେ ସାଧୁ ନାଏକ ନିଜ ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କଟା ଗୋଡ଼ ଓ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର (ଲୁଙ୍ଗି) ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଲୁଙ୍ଗି ଦ୍ବାରା ହିଁ ମୃତକ ଜଣକ ସାଧୁ ନାଏକ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ କୁମାର ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଶିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ସ୍ଵର୍ଗତ ଇଶ୍ଵର ନାଏକଙ୍କ ପୁଅ ସାଧୁ ନାୟକ ଗତକାଲି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି କୁମୁଦାବାଡି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୁଇ ଗୋଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଂଶିକ ମୃତ ଶରୀର ପାଇଥିଲେ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରଣ ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପାଦ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନମୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତ ଶରୀରର ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଶୋକ ସନ୍ତୋପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ