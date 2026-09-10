ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଛୁଟିରେ ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼

ଡାକ୍ତର ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯିବାରୁ ଚାରିଦିନ ଧରି ବୀର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ।

Boat Ambulance kendrapara
ଅଚଳ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ କେଉଁଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ବାଟକୁ ବୁଜି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ କେଉଁଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଡାକ୍ତର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜେ ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯିବାରୁ ଚାରିଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମୂହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟି ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗତ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ବତୀଘର ଏବଂ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବା ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପରେ ପରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଏହି ମେଡିକାଲ ସେବା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବସନ୍ତ ହାତୀ କୁହନ୍ତି "ରାଜନଗର ଦିନେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନଗର ହେଡ୍‌କ୍ୱାଟର ଠାରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଦୂରତା ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା ପରେ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ନଦୀରେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପାର କରି ନେବାକୁ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ନା କେହି ଏହାର ଦେଖାରଖା କରୁଛନ୍ତି।

hospital road blocked
ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼

ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନା ଯା ଆସ କରିପାରୁଛି ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଚାରି ଚକିଆରେ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମେତ ଡେରାବିଶ,ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକରୁ ଦୈନିକ ତିନିହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ବାଡବନ୍ଦୀ କରାଯିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଏନେଇ ଇନ୍ଦୁପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସୁତାର କୁହନ୍ତି,"ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ୨୪ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏହା ହେଡକ୍ୱାଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର । ତେବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍, ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ୪୦ ରୁ ୪୫ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସେବା ଜାରି ରହିଛି । ଏଠାରେ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଫେରି ଯାଉଛି । ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଧୂମାତ, ଚାରିଗାଁ ଏବଂ ନିକିରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଜାଗା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବାରୁ ମାଲିକ ଏଠାରେ ବାଡବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି’’।

hospital road blocked
ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଡାକ୍ତର, ଚାରିଦିନ ବନ୍ଦ ରୋଗୀସେବା

ଡେରାବିଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିନ ବୀର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନାହାନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ,ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ରୋଗୀ ସହାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଅନିର୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର। ଫଳସ୍ୱରୁପ ଦୁଇଜଣ ସ୍ଵିପରଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ରୋଗୀସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପୁଳାପୁଳା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି " ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୧୦-୧୨ ଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ବତୀଘର ସଫଳତା ପରେ ଆମେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛୁ । ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଏତେ ସମୟ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ବତୀଘର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେମାନେ ରୋଗୀ ଆଣନ୍ତି। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିବେ । ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ତା’ର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଇନ୍ଦୁପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେନେଇ କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି । ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ଆଜି ନୂଆ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ମହିଳା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍‌, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଅନୁପମା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

KENDRAPARA AMBULANCE SERVICE
HEALTH SERVICE
KENDRAPARA HOSPITAL
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା
KENDRAPARA MEDICAL SERVICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.