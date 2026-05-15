ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ! 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ । ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 15, 2026 at 9:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ବାକି 30% ଡାକ୍ତରରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କିପରି ପରିଚାଳନା ହେଉଥିବା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି l ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର କଥା ଅନ୍ୟ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନିଜେ କହି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡା. ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋଟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ 495ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 147 ଜଣ l ଆଉ ଏହି ସୀମିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଚାଲିଛିl
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ପରି ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି । ଆଉ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ତଥା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିମ୍ବା ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମର ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଓ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ମହିଳା ଶାନ୍ତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ।ଏଠାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ ପରି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହାସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ରବି ନାଏକଙ୍କ ପରି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି l ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ l କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକେଇବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବହୁତ ଚାପ ରହୁଛି l ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁଥିବା ସତ୍ୱେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି, ତାହା ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ l ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ ରହିଛି । ସେଥିରେ ସବୁ ସେବା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ l ତେଣୁ ମୋଟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀର ଅନ୍ତତଃ 50% ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ । "
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ । ଯଦି ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ । ତେଣୁ ରୋଗୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି । ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ । ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳରେ କ୍ଵାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।"
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆଗକୁ ଏହି 70% ପଦବୀ କେମିତି ପୂରଣ କରଯିବ, ସେନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 50% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା ପରେ ବି ଆମ ପାଖେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇ ନଥିଲା l ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଡାକ୍ତର ଆଣିବେ ବା କଣ କରିବେ ଦେଖା ଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି l ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା CDMPHO ଡା. ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜଣେଇଛୁ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନ ଭାବେ MBBS ପାସ କରିଥିବା 15ରୁ 20ଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ l "
