ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ! 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ । ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ବାକି 30% ଡାକ୍ତରରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କିପରି ପରିଚାଳନା ହେଉଥିବା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି l ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର କଥା ଅନ୍ୟ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନିଜେ କହି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l

DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡା. ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋଟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ 495ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 147 ଜଣ l ଆଉ ଏହି ସୀମିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଚାଲିଛିl

DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ପରି ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି । ଆଉ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ତଥା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିମ୍ବା ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମର ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଓ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ମହିଳା ଶାନ୍ତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ।ଏଠାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ ପରି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହାସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ରବି ନାଏକଙ୍କ ପରି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି l ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ l କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକେଇବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବହୁତ ଚାପ ରହୁଛି l ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁଥିବା ସତ୍ୱେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି, ତାହା ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ l ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ ରହିଛି । ସେଥିରେ ସବୁ ସେବା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ l ତେଣୁ ମୋଟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀର ଅନ୍ତତଃ 50% ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ । "

DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ । ଯଦି ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ । ତେଣୁ ରୋଗୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି । ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ । ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳରେ କ୍ଵାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।"

DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆଗକୁ ଏହି 70% ପଦବୀ କେମିତି ପୂରଣ କରଯିବ, ସେନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 50% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା ପରେ ବି ଆମ ପାଖେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇ ନଥିଲା l ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଡାକ୍ତର ଆଣିବେ ବା କଣ କରିବେ ଦେଖା ଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି l ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"


ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା CDMPHO ଡା. ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜଣେଇଛୁ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନ ଭାବେ MBBS ପାସ କରିଥିବା 15ରୁ 20ଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ l "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଜମିଜମା ବିବାଦରୁ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବଡଭାଇ

ହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ: ପେଶା ଡାକ୍ତର, ନିଶା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି'ରେ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR DOCTOR ISSUES
DOCTORS SHORTAGE ODISHA
ସମ୍ବଲପୁର ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା
POOR HEALTHCARE SERVICE
DOCTORS SHORTAGE IN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.