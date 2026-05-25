ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ! ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ
ଜଣେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସୀନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ଖରା ପାଇଁ ୧୧ଟା ହେଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ଦାସ
Published : May 25, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 3:19 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ! ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ନ ହେଉଣୁ ପାରଦ ଟପୁଛି ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ । ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ସମେତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି । ସକାଳ ୧୧ଟା ବାଜିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଏମିତି ଯେ, ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ହିଁ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହେଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଲସି କିମ୍ବା ସରବତ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାବାସୀନ୍ଦା ସ୍ୱାଗତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା କାମରେ ଖରାରେ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ । ଦିନ ୧୧ ଟାରେ ହିଁ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଲସି କିମ୍ବା ସର୍ବତ କିଛି ନ ପିଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଦେହ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି । ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହି ହେଉ ନାହୁଁ ବାରମ୍ୱାର ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି