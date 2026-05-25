ETV Bharat / state

ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ! ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ

ଜଣେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସୀନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ଖରା ପାଇଁ ୧୧ଟା ହେଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ଦାସ

severe heat-wave-condition-prevail-in-Kalahandi
ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 3:01 PM IST

|

Updated : May 25, 2026 at 3:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ! ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ନ ହେଉଣୁ ପାରଦ ଟପୁଛି ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ । ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ସମେତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି । ସକାଳ ୧୧ଟା ବାଜିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି ।

severe heat-wave-condition-prevail-in-Kalahandi
ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଏମିତି ଯେ, ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ହିଁ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହେଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଲସି କିମ୍ବା ସରବତ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି ।

severe heat-wave-condition-prevail-in-Kalahandi
ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାବାସୀନ୍ଦା ଚନ୍ଦ୍ରଂଶୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଖରା ହେଉଛି । ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଖରା ହେଉଛି । ହେଲେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଖରା ପାଇଁ ୧୧ଟା ହେଲେ ଲୋକେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଜରୁରୀ କାମ ପଡିଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ଖରରେ ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଭଳି ଖରା ହେଉଛି ଯଦି ଚଷମା କିମ୍ବା ଚର୍ମ ନ ଘୋଡାଇଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।"
severe heat-wave-condition-prevail-in-Kalahandi
ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାବାସୀନ୍ଦା ସ୍ୱାଗତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା କାମରେ ଖରାରେ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ । ଦିନ ୧୧ ଟାରେ ହିଁ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଲସି କିମ୍ବା ସର୍ବତ କିଛି ନ ପିଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଦେହ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି । ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହି ହେଉ ନାହୁଁ ବାରମ୍ୱାର ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।"

severe heat-wave-condition-prevail-in-Kalahandi
ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

Last Updated : May 25, 2026 at 3:19 PM IST

TAGGED:

ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି
KALAHANDI EXPERIENCES HEAT WAVE
KALAHANDI TEMPERATURE RISE
SEVERE HEAT WAVE CONDITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.