ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଘର, ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଦମ୍ପତି
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଥିଲେ l
Published : October 25, 2025 at 10:35 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଗୁରୁପଡ଼ାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ l ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୁରୁପଡ଼ାର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା l ଘରଟି ପୁରୁଣା ହେବା ସହ କାଠ ପଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୌଶଳକ୍ରମେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ l ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7ଟା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା l ଏହା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା l ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା l ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋର ରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଜୀବନ ହାନୀ ବା ଆହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି l"
ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ବାହାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିଲା l ଏହା ପରେ ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲୁ। 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ 2 ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ l ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ l"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ରାଜୀବ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ଚିଲେଇ ଥିଲେ l ଏହାପରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଭିତର ବାହାର ସବୁଆଡେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ଆମର ପଡ଼ା ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ l ଏହାପରେ ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ l"
