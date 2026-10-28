ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଘାଣ୍ଟିଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ବାତ୍ୟା, ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଯିବ ଛତିଶଗଡ
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ବେଗ ଓ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଥିଲା ।
Published : October 28, 2026 at 5:25 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 5:42 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବ ଆକଳନଠୁ ଆଗୁଆ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 125ରୁ 135 କିମି ବେଗରେ ପବନ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକିୟା । ବୁଧବାର ରାତ୍ର 2ଟାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ନିକଟ ୟାନମ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଳୟ ରଚି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଜାରି ରଖିଛି ବାତ୍ୟା । ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବା ଆଖି ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଝଟକା ପବନ ବେଗ ଥିଲା 150 କିମିରୁ ଅଧିକ । ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହ୍ୟ ବଳୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷରେ ବିଶାଖାପାଟଣା, ବାପତଲା ଏବଂ କାକିନାଡ଼ାରେ ଜଳବନ୍ଦି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଏଯାଏଁ ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ।
ଆହୁରି ୩ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା-
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଅର୍ଣ୍ଣବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା-
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । 28 ତାରିଖ ରାତ୍ର 2ଟା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ନିକଟ ୟାନମ୍ ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବାତ୍ୟାର ଆଖି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 135 କିମି ଥିଲା । ଝଟକା ପବନ ବେଗ ରହିଥିଲା 150 କିମି । 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାରି ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ । ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ୟାନମରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବାତ୍ୟା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ-
ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁଛି ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ବଡ ବଡ ଜୁଆର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ କରିବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ ଗତି କରିବ । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ହେଲା ପବନ । ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଘାଣ୍ଟିଲା । ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଲାଣି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଉଁଛି ବାତ୍ୟା । ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମାତ୍ର ୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା । ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ।
ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି-
ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଚାରିଆଡେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମତରେ, ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧି ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସତର୍କତା-
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତରେ ବୁଧବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ, କାକିନାଡ଼ା, କୋନସୀମା ଏବଂ ଅନକାପଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟାପକ-
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମାଇକ୍ରୋ-ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ (NDRF) ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଘାଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବୁଧବାର ସକାଳ 5ଟାରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜୀବ ଭବନରେ ଥିବା ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ, ଏସଆରସିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର