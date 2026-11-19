ଗୋପାଳପୁରର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ
Cyclone Akvan Update:ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ।
Published : November 19, 2026 at 1:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଢୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'ର ଗତିର ବେଗ । ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 490 କିମି, ପୁରୀ ଠାରୁ ୫୫୦ କିମି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ଠାରୁ 400କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ତାରିଖ, ଶୁକ୍ରବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ:
ନରସାପୁରରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ (ଗୋପାଳପୁରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ନିକଟରେ) ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ପବନ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 110 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପବନ ଓ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 15 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 14.9°N and Longitude 85.3°E, about 420 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 400 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 490 km south of Gopalpur (Odisha) and 550 km south of Puri (Odisha) and 590 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to east of Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 19, 2026
ଆଜି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 12ରୁ 20ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଠାରେ 7ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ତାରିଖ) ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ । ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
ବଢୁଛି ଗତିର ବେଗ ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା #ଅକ୍ୱାନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ଠାରୁ ୪୦୦କିମି, #ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୪୯୦ କିମି ଏବଂ #ପୁରୀ ଠାରୁ ୫୫୦କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି https://t.co/U60A3ZxNbG— usd (@usd0705) November 19, 2026
ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଧରି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ 21 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସିଗନାଲ୍ ନମ୍ବର-3 ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଅବବାହିକା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆକଳନ ଜାରି:
- ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ହାରାହାରି 26ରୁ 37 ମିଲିମିଟର
- ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ 38ରୁ 50 ମିଲିମିଟର
- ଲୋୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅବବାହିକାରେ 26ରୁ 37 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
- ଲୋୟର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ 38ରୁ 50 ମିଲିମିଟର
- ନାଗାବଳୀରେ 51ରୁ 75 ମିଲିମିଟର
- ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ 76ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ
- ଶାବରୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅବବାହିକାରେ 26ରୁ 37 ମିଲିମିଟର
- ଅପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ 1ରୁ 10 ମିଲିମିଟର
- ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ 51ରୁ 75 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି
- ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ 38ରୁ 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି
- ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଅବବାହିକାଗୁଡ଼ିକରେ 11ରୁ 25 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ମୁକାବିଲା: କଳିଙ୍ଗା-ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, କନ୍ଧମାଳରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର