ଆଉ ଦୁଇଦିନ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା: ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ର

ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ରାଉରକେଲା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁହୁଡି ପଡିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଆଉ ଦୁଇଦିନ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 2:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ଶୀତଲହରୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା । ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.5° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜି ଉଦୟଗିରି ଓ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାର ଆଗ୍ରୋମେଟ୍ରୋଲଜିକାଲ ଫିଲଡ ୟୁନିଟ(AMFU)ରେ 5° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିଲ-ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ଶୀତ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣଠାରୁ 6ରୁ7 ଡିଗ୍ରୀ କମ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ରାଉରକେଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି (50–200 ମି.), ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି (200–500 ମି.) ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି (500–1000 ମି.) ଦେଖା ଦେଇଛି । ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିହା ସହ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 28.7° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ 13°ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ରହିଛି । କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 26.4°ସେ. ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ 12.6°ସେ. ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରୁ ନିମ୍ନଚାପ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ 2–3°ସେ. କମିପାରେ । ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରାତି ଓ ଭୋର ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

