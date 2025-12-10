ଆଉ ଦୁଇଦିନ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା: ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ର
ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ରାଉରକେଲା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁହୁଡି ପଡିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ଶୀତଲହରୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା । ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.5° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜି ଉଦୟଗିରି ଓ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାର ଆଗ୍ରୋମେଟ୍ରୋଲଜିକାଲ ଫିଲଡ ୟୁନିଟ(AMFU)ରେ 5° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିଲ-ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ଶୀତ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣଠାରୁ 6ରୁ7 ଡିଗ୍ରୀ କମ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 10, 2025
Day- 1 & Day-2 : Isolated Dense Fog Warning & Cold Wave warning for isolated pockets.
Day-3 : Cold Wave warning for isolated pockets.
Day-4 to Day-7 : No Warning.#Odisha #fog #foggyweather #COLD #coldwave pic.twitter.com/pm5VFX1Sc3
ରାଉରକେଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି (50–200 ମି.), ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି (200–500 ମି.) ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି (500–1000 ମି.) ଦେଖା ଦେଇଛି । ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିହା ସହ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Fog Forecast#Odisha #weather #OdishaWeather #WeatherForecast #fogalert pic.twitter.com/9zHZLfnC9S— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 10, 2025
