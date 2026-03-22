ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ 34 ଆଦିବାସୀ, ଫୁଲ ପକାଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ 5000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନତା
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା । ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ 34 ଆଦିବାସୀ । ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ।
Published : March 22, 2026 at 7:29 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 34 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗିରଫଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ।
ମୁକୁଳିଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲା ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ:
ସେମାନେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆସେକା ଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । 34 ଜଣ ଗିରଫ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 27 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକା ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ବହଳଦା ବାଇପାସରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 13 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବହଳଦା ଥାନାରେ 59 ଜଣକ ନାମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ 34ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗିରଫଙ୍କୁ ଖଲାସ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ପାଳିଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ:
ତେବେ ଗିରଫଙ୍କୁ ଖଲାସ ଦାବିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 6ରୁ ରବିବାର ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦର 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ:
ବିଜେଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
5000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମାଗମ:
ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସରେ ଆସେକାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା 5000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ନେତା । ଏଥିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନଗରପାଳ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ତନୁଜା ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନର ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର