ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍
ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ହାତିନା ପଞ୍ଚାୟତରେ । ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭୋଜି ଖାଇ 80ରୁ 100 ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ । ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ହାତିନା ପଞ୍ଚାୟତରେ । ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭୋଜି ଖାଇ 80ରୁ 100 ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ।
ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଭୋଜିରେ ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ସହ ପ୍ରଶନପୁର, ଡେରା, ଖଣ୍ଡମରା, ପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଭୋଜି ଖାଇସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ୨ଟି ଟିମ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିମ ମଧ୍ୟ୍ୟ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ସେଠାରେ ଝାଡା ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ସେଠାରୁ ପାଣି ପାଉଚ ଓ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ସାମ୍ପୁଲ ଆଣିଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଫୁଡ ମେଟେରିଆଲ ପାଇନଥିଲେ। ଝାଡାର ନମୁନା ମଧ୍ୟ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ । ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର, ପ୍ରଶନପୁର ଓ ପେଣ୍ଠ ଗାଁରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଲେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଗାଁରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ବୋଲି ରାଜନଗର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ମୋତେ ଫୋନ ଆସିଲେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ କିଛି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ପରେ ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ଗ୍ରାମରେ 2ଟା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍ ମଧ୍ଯ ପହଞ୍ଚିଲା । ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । 80ରୁ 100 ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଡେରା, ଖଣ୍ଡମରା, ପ୍ରଶ୍ନପୁର, ପେଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରୁ ଲୋକେ ଭୋଜିଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ଘରେ ଭୋଜି ହୋଇଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେଠାରୁ ପାଣି ପାଉଚ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଯାଇ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ତା ସାମ୍ପୁଲ ଆଣଇଛି । ଫୁଡ ମେଟେରିଆଲ କିଛି ପାଇନି । ଝାଡା ନମୁନା ଆଣିଛୁ । ସେଠାରେ ଏଏନଏମ ଓ ସିଏଚଓ ଅଛନ୍ତି । ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର, ପ୍ରଶନପୁର ଓ ପେଣ୍ଠ ଗାଁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ସେଠାରେ ଜାରି ରହିବ । ଡୋରଟୁ ଡୋର ବୁଲି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । "
ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଲେଖ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, " ଦୈତାରୀ ରାଉତ ପୁଅର ବାହାଘର ଭୋଜି ହୋଇଥିଲା, ବୁଧବାର ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଭୋଜି ଥିଲା । ହଜାରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ । ଭୋଜି ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । "
