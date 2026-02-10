କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ କୃମି ଔଷଧ ଖାଇ 40 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ
ଓଚିନ୍ଦା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃମି ଦିବସରେ ଔଷଧ ଖାଇ ପାଖାପାଖି 40 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋରେଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Published : February 10, 2026 at 7:39 PM IST
ଯାଜପୁର: କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ ସ୍କୁଲରେ କୃମି ଔଷଧ ଖାଇ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଭିଯୋଗ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଓଚିନ୍ଦା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋରେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
କୃମି ଔଷଧ ଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ:
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜାତୀୟ କୃମି ନାଶକ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଓଚିନ୍ଦା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃମି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା କର୍ମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇସାରିବା ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ବାନ୍ତି ହେବାସହ ପାଖାପାଖି ୪୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋରେଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।
ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଆଶା ଦିଦି କୃମି ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ । ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେବା ସହ କିଛି ଜଣ ଅଚେତ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 40-50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"
ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ମେଡିସିନ ପାଟିକୁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିଛି । ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ବି ଅଧିକ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ । 5-6 ଜଣ ପିଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି । କେହି ବି ଗୁରୁତର ନାହାନ୍ତି ।"
କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି । ଏବେ 3-4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର