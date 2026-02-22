ଟ୍ରକ-ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା (ETV Bharat Odisha)
Published : February 22, 2026 at 9:23 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି । ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ କାର୍ମଚାରୀ ମୃତ । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରଲର ଆସି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଠଣା ସ୍ଥାଳରେ 5 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା