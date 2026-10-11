ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍: ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର, ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ
ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରଲରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କମ୍ପାନୀ ବସ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 11, 2026 at 1:04 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରଲରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କମ୍ପାନୀ ବସ୍ । ଗୁରୁତର ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ,"ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ପଛପଟେ ବସ୍ଟି ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।"
ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କଟାଗଲା କବାଟ, ଡ୍ରାଇଭର ଉଦ୍ଧାର:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ର କବାଟ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଅଂଶକୁ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଉଭୟ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରରୁ ଆସୁଥିଲେ ପୁରୀ; ବରଗଡ଼ରେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଓ 6 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂଆପଡାରେ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ, ବନ୍ଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର