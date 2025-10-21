ଅମାନିଆ ହୋଇ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ
Published : October 21, 2025 at 5:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆହତ ଓ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗୁରୁତର ଏବେବି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଗତକାଲି ୬୦ ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "କାଲି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାଣଫୁଟାଇ ଆହତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି । ବାଣ ଫଟାଇବା ବନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ଅଦିକ ପ୍ରକୂଷଣ କରୁଥିବା ବାଣ ନଫୁଟାଇବ ଭଲ । ରାତିଟା ସୁଦ୍ଧା 45 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ପୋଡିଯାଇଥିଲା । ଆଜମା ରୋଗୀ ଅଧିକ ଆସିଥିଲେ ।"
ସେହିପରି ବାଣଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସକୁ ପାଖାପାଖି ୨୦ ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨୫ ଜଣ ଆହତ ଓ ଗୁରୁତର ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୩୦ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ।
ଏପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି । ଯେହେତୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ୨୦ ତାରିଖ ଓ ୨୧ ତାରିଖ ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ଆଜମା ସମସ୍ୟା, ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ବାଣ ନଫୁଟାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଆଜମା କେଶ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆସେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅଧିକ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ। ରେସପିରେଟୋରି ଡିଜିଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର