ମାଛ ପାଇଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ବଳି ! ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମୃତ କଇଁଛ
ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ବନବିଭାଗ କହିଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସି କଇଁଛ ମାରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 12, 2026 at 11:19 AM IST
Olive Ridley sea turtles କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗହୀରମଥାରେ ଅସୁରିକ୍ଷିତ କି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ? କାରଣ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ୧୩ ମୃତ କଇଁଛ । ବନବିଭାଗ ଏସବୁ କଇଁଛକୁ ପୋତୁଥିବା ବେଳେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ।
ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲାଗିଛି 13 ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ମୃତଦେହ:
ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ୨ (ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର) ଦିନରେ ୧୩ଟି ମୃତ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ ବିଭାଗ ସେ ଗୁଡିକ ଦେଖି ପୋତିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟରଣ୍ୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ବେଳେ ୨ ଦିନରେ ୧୩ଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣା ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ।
ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଜୀବନ !
ସାଧାରଣତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଗହୀରମଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଗହୀରମଥାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାଛ ଯାଆଳକୁ ଜେଲିଫିସ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ । ଜେଲିଫିସକୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଖାଇ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଗହୀରମଥାରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମାଛ ମିଳୁଥିବାରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ସହିତ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କୁ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
‘କଟକଣା ନାହିଁ, ମାଛ ଧରିବା ସହ କଇଁଛ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି’
ଏନେଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିଜୟ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଲିଭ ରିଡଲେର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା । କିନ୍ତୁ କେବଳ ବନବିଭାଗର ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ଯ ବିଭାଗର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏତେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ନ ଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରଲର ମାଛ ଧରିବା ସହିତ କଇଁଛ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା