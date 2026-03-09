କଣ୍ଟେନର-ବାଇକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, 3 ଯୁବକ ମୃତ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ । ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ ।
Published : March 9, 2026 at 2:38 PM IST
Container Truck Bike Accident Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଠାମାରେନରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଇକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକରେ ଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଯାଇଛି ।
କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ ଓ ବାଇକ ଧକ୍କା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜମନକିରା ଥାନା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପିଠାମାରେନ ଠାରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ସେପଟେ ବିପରୀତ ଦିଗ ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ସହ ବାଇକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ଟି ଟ୍ରକ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । 3 ଜଣ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାଇକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ପରେ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା ।
ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟେନରର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଜଳିଯାଇଛି । ସେପଟେ ନିଆଁରେ ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ:
ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ଠାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମା’ ସମଲେଇ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର