ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ଯିବାବେଳେ ପିଟି ଦେଲା କାର୍‌, 3 ମୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 12:42 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କୃପାଜଳ ଇଂଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସାମ୍ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ୩୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଥସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଭୋର ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୩୦ ସମୟରେ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳର ବିବିଲତା ସାହୁ (୬୦) ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପାଞ୍ଜଳି ରାଉତ (୩୮) । ତେବେ ମୃତ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ନାମ ରୋନକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡିନାହିଁ । କାର୍ ଚଳକଙ୍କ ମୃତଦେହ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାର (OD02BG1994) ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପିପିଲି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି । ଏନେଇ ମୃତ ବିବିଲତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିପିଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଏସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୭୬/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତା ମହିଳା ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଆଜି ଘରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାରଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି କାରରୁ ଛିଟିକି ପଡି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ପିପିଲି ଥାନାଧିକାରୀ ସୌମେନ୍ଦୁ ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା କାରଟି ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । କାରଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ମୃତ ଦୁଇ ଯୁବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢୁଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ଘରେ ଜଳିଗଲେ ବାପ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ

ଜଳିଗଲା ବନ୍ତଳା ବଜାର, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବ୍ୟାପିଲା ନିଆଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

