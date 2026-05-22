ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବସ୍-ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 2 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 6 ମୃତ

ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଲଡକାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ବସ୍-ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 12:19 PM IST

GANJAM ROAD ACCIDENT , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଲଡକାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ବସ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଲାଗି ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ନାବାଳିକା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 4 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଟୋ କିଛି ଲୋକ ସୋରଳ ରୋଡ୍ ଏରେଣ୍ଡ୍ରାରୁ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଏକ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ସିକୁଳା ନିକଟସ୍ଥ ଲଡକାପଲୀଠାରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତି ଭୟଙ୍କର ରହିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି:
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ୬ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଦଳାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ନାବାଳିକା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୨ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ ୧୦ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ କିରଣ ବେହେରା (୧୦), ସନି ବେହେରା (୧୨), ନୀଳା ବେହେରା (୫୦), ନାରସୁ ବେହେରା (୪୩), ରତନୀ ବେହେରା (୪୦) ଓ ମଲ୍ଲି ବେହେରା (୭୫) ।

ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା ବେହେରା (୧୭), କନକ ବେହେରା (୬୦), ଭାଗ୍ଯ ବେହେରା (୫୫) ଏବଂ ଝିଲି ବେହେରା (୪୦) । ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର SDO ସୁଜିତ୍ କୁମାର ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । ସେହିପରି କୋଦଳା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

