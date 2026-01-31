3 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ; 5 ମୃତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । 3ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।
Published : January 31, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 2:46 PM IST
BERHAMPUR ACCIDENT ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସହରର ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ତିନିଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
3 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ:
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ଶନିବାର) ମଧ୍ଯାହ୍ନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଟ୍ରକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି 3ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡି଼ଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ସଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟ ହଳଦିଆପଦରଠାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) January 31, 2026
୪ ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା
ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟ ହଳଦିଆପଦରଠାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।" ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର