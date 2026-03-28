ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଟାକେରା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା, 5 ମୃତ, 30ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ଅଧୀନ ଟାକେରା ପିଠାଖାଇ ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 5 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୁଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : March 28, 2026 at 9:47 AM IST
ନୟାଗଡ଼: ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 55 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାକେରା ନିକଟରେ ପିଠାଖାଇ ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ “ମା ସିଂଘେଶ୍ୱରୀ” ନାମକ ଘରୋଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ବସ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା?
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 55 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଶଙ୍କର ଓ ନୃସିଂହନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବସ ଛାଡିଥିଲା । ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଖାଇସାରି ରାତି ସାଢେ 1ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ପିଠାଖାଇ ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଓ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଶି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦଶପଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ।
ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।"
ଜଣେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରି ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ । ବାଟରେ ବୁଲାଣିରେ ଓଭର ଟେକ୍ କରିବା ବେଳେ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ ମୋ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ:
ମୃତକମାନେ ଏଲ୍ ହରି ପାତ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର (ଦମ୍ପତି), ସୁପ୍ରଭା ସାହୁ, ସୁମନ୍ତି ସାହୁ ଓ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସାହୁ । ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହପରି ଆହତମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଶୋକନଗର, ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପେଣ୍ଠ, ହରିଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଲାଞ୍ଜିଆ, ଲାଞ୍ଜିପାଲୀ ଓ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; “ମାତାରିଣୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ” ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ ଟୁରରେ 11ଟି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରିଥିଲେ । 1 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ଥିଲା ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟାକେରାଠାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ । ଏହି ଅଘଟଣରେ ମୃତକମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
