ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 2 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା

ଢେଙ୍କାନାଳର ମେଟାଲ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଖସି ପଡିଥିଲା ପଥର । ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ।

Stone Quarry Blast In Dhenkanal
ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 4, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Stone Quarry Blast In Dhenkanal ଢେଙ୍କାନାଳ: ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅତଡା ଖସି ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା । ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ରାଣିବଣିଆ ନିକଟରେ ରୋଡ଼ ମେଟାଲ ପଥର ଖଣିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।

ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:

ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ରାଣୀ ବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରୋଡ଼ ମେଟାଲ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଖଣି ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅତଡା ଖସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମୋଟଙ୍ଗା ପୋଲିସ, ଓଡ଼ପଡା ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ପହଁଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Stone Quarry Blast In Dhenkanal
ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌:

ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଦମକଳ ବାହୀନି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଜେସିବି ଆଦି ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିସ୍ପୋରଣ ପାଇଁ ଡିନା ମାଇଡ଼ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରେ ହୋଲ ବା ଡ୍ରିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପରୁ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ମୃତ ଆଶଙ୍କା:

ଖଣିରେ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ଶ୍ରମିକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଅଭି ସିଂହ ଓ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ଧରା ଗ୍ରାମର କାହ୍ନା ଚାମ୍ପିଆ ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖଣି ମାଲିକ ଫେରାର:

ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖଣି ଖନନ କରାଉଥିବା ଖଣି ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ଖଣିରେ ସଠିକ୍‌ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।

ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ଅଭି ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ବାମୀ ଏଠାରେ ରହିକି କାମ କରନ୍ତି । ଏଠାକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଖସି ପଡିଛି । 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଥିଲେ ।’

ସେହିପରି ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ଼ ସହକାରୀ ଫାୟାର ଅଫିସର ନବଘନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଲୋକେ ପଥର ଖଣିରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଉ କିଛି ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପଥର ଗୁଡା ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣିଷ ଦ୍ବାରା ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ମେସିନ ଅଣାଯାଉଛି । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ, ଖଜୁରିଆ କଟା, ଅନୁଗୋଳରୁ ଏକ ଡଗ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଆସୁଛି । ସେମାନେ ହିଁ ଠାବ କରିପାରିବେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

