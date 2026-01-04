ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 2 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା
ଢେଙ୍କାନାଳର ମେଟାଲ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଖସି ପଡିଥିଲା ପଥର । ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ।
Published : January 4, 2026 at 10:37 AM IST
Stone Quarry Blast In Dhenkanal ଢେଙ୍କାନାଳ: ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅତଡା ଖସି ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା । ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ରାଣିବଣିଆ ନିକଟରେ ରୋଡ଼ ମେଟାଲ ପଥର ଖଣିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।
ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ରାଣୀ ବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରୋଡ଼ ମେଟାଲ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଖଣି ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅତଡା ଖସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମୋଟଙ୍ଗା ପୋଲିସ, ଓଡ଼ପଡା ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ପହଁଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍:
ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଦମକଳ ବାହୀନି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଜେସିବି ଆଦି ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିସ୍ପୋରଣ ପାଇଁ ଡିନା ମାଇଡ଼ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରେ ହୋଲ ବା ଡ୍ରିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପରୁ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ମୃତ ଆଶଙ୍କା:
ଖଣିରେ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ଶ୍ରମିକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଅଭି ସିଂହ ଓ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ଧରା ଗ୍ରାମର କାହ୍ନା ଚାମ୍ପିଆ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖଣି ମାଲିକ ଫେରାର:
ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖଣି ଖନନ କରାଉଥିବା ଖଣି ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ଖଣିରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆନ୍ଧ୍ର ପଥର ଖଣି ମୃତକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା', ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଗାଁ
ପଥର ଖଣି ଅଘଟଣରେ ଚାଲିଗଲା ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଗାଁ
ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ଅଭି ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ବାମୀ ଏଠାରେ ରହିକି କାମ କରନ୍ତି । ଏଠାକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଖସି ପଡିଛି । 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଥିଲେ ।’
ସେହିପରି ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ଼ ସହକାରୀ ଫାୟାର ଅଫିସର ନବଘନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଲୋକେ ପଥର ଖଣିରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଉ କିଛି ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପଥର ଗୁଡା ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣିଷ ଦ୍ବାରା ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ମେସିନ ଅଣାଯାଉଛି । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ, ଖଜୁରିଆ କଟା, ଅନୁଗୋଳରୁ ଏକ ଡଗ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଆସୁଛି । ସେମାନେ ହିଁ ଠାବ କରିପାରିବେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ