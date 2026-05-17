ଟ୍ରଲର-କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା: ମାଆ ଓ ଝିଅ ମୃତ, ତିନି ଗୁରୁତର
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ
Published : May 17, 2026 at 11:33 AM IST
ନବରଙ୍ଗପୁର: ସପରିବାର ପୁରୀରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡା ନିକଟ ଛକରେ ଟ୍ରଲର ଏବଂ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ପାଇପ ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର ପାପଡାହାଣ୍ଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାରଟି ପୁରୀରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲା । କାରରେ ୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡା ନିକଟସ୍ଥ ରାଜାମାଟୁ ଛକରେ ଉଭୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ କାର୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଖବର ପାଇ ପାପଡାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ପାପଡାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଳା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆହତମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୃତ ମାଆ ଓ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ. ସୌମ୍ୟା ଓ ସିଏଚ୍ ଉଷାରାଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂଜାରୀ ସାହିର ସୌମ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାର ୟୁ. ରାଜ ଶେଖରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆହତ ସିଏଚ୍ କମଲେସ ଓ ମୃତ ସିଏଚ୍ ଉଷାରାଣୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ସାରି ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍-ନିଜାମ୍ମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଏସି୍ ଓ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ହାଇୱା-କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର