ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ; ଦୁଇ ମୃତ ଓ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ, ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

Tornado Hits Mayurbhanj
କରଞ୍ଜିଆରେ ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ ତାଣ୍ଡବ (ETV Bharat)
Published : March 15, 2026 at 9:10 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆ ଗାଁରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

କରଞ୍ଜିଆ ଏସଡିପିଓ ନବକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପାଖାପାଖି ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।"

ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର କିଆ ଗାଁରେ ହଠାତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସି ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍‌ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ପବନ ହେବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛପର ଘର ଉଡ଼ିଯାଇଛି । ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କିଆ ସହ ପାଣପୋଷି ଓ ମେଣ୍ଢାଶିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବି ପବନ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଭୟଙ୍କର ପବନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପବନରେ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ତୀବ୍ର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଛପର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ସେପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋକୁ ପବନ ଉଡାଇ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୋଖରୀରେ ଅଟୋଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ପାଖାପାଖି ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କସ୍ତୁରୀ ପଣ୍ଡା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

