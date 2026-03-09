ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲେ; ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : March 9, 2026 at 8:09 AM IST
Bargarh Accident ବରଗଡ଼: ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁଇଟି ବାଇକ୍କୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଡଭଗା-ମହୁଲପାଲି ରାସ୍ତାର ମେହେନା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସମସ୍ତେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଜାମପାଲି ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ:
ଋଷୁଡା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଇନଚାର୍ଜ ଅରୂପ ବରେଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 2ଟି ବାଇକରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣ ବସି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଡଭଗା-ମହୁଲପାଲି ରାସ୍ତାର ମେହେନା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଲାଣିରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଉଭୟ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ଯେ, ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (VIMSAR)କୁ ପଠାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଏହାସହ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ:
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୟାସାଗର ପ୍ରଧାନ (୫୨), ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ (୫୦), କହଁର ପ୍ରଧାନ (୪୫) ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ପ୍ରଧାନ । ସେହିପରି ସୁମନ ପ୍ରଧାନ (୨୩) ଓ ଅମନ ପ୍ରଧାନ (୧୩) ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼