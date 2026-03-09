ETV Bharat / state

ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲେ; ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Several Killed after Bolero hits two motorcycles in Bargarh
ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 8:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bargarh Accident ବରଗଡ଼: ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁଇଟି ବାଇକ୍‌କୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଡଭଗା-ମହୁଲପାଲି ରାସ୍ତାର ମେହେନା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସମସ୍ତେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଜାମପାଲି ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Several Killed after Bolero hits two motorcycles in Bargarh
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବୋଲେରୋ (ETV Bharat)

ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ:

ଋଷୁଡା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଇନଚାର୍ଜ ଅରୂପ ବରେଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 2ଟି ବାଇକରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣ ବସି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଡଭଗା-ମହୁଲପାଲି ରାସ୍ତାର ମେହେନା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଲାଣିରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଉଭୟ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ଯେ, ବାଇକ୍‌ରେ ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Several Killed after Bolero hits two motorcycles in Bargarh
ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (VIMSAR)କୁ ପଠାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଏହାସହ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

Several Killed after Bolero hits two motorcycles in Bargarh
ଦୁଇ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ (ETV bharat)

ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ:

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୟାସାଗର ପ୍ରଧାନ (୫୨), ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ (୫୦), କହଁର ପ୍ରଧାନ (୪୫) ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ପ୍ରଧାନ । ସେହିପରି ସୁମନ ପ୍ରଧାନ (୨୩) ଓ ଅମନ ପ୍ରଧାନ (୧୩) ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର୍, ଜଣେ ମୃତ

ରାଜସ୍ଥାନରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର, 6 ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

BHEDEN ACCIDENT NEWS
ROAD ACCIDENT IN BARGARH
BARGARH ROAD ACCIDENT
ବରଗଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା
ROAD ACCIDENT DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.