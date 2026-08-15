ହୋହାଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସିଏମସିର କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ପାରିତ ହେଲା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ
ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସେ ସବୁ ପାରିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 15, 2026 at 3:03 PM IST
କଟକ: ହଟ୍ଟଗୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୪୧ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସେ ସବୁ ପାରିତ ହୋଇଛି ।
ସିଏମସି ବୈଠକରେ ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ସହରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମେୟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଖରାପ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାକୁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ପାରିତ କରାଯାଇଛି।
ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କଟକ ସହରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯାୟରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ୫ଟି ବିଭାଗ ସହ କମିଶନର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି ସେସବୁର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ରାସ୍ତା ଓ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏସବୁ କାମ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି।
ଏଥର 10 ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା
ବୈଠକରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଖବର କାଗଜ 'ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା'ର ଜମିକୁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୧୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପଟ୍ଟାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮୦୦ ପରିବାରକୁ ୮ଟି କୋଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାତରେ ଡବା ଧରି ଚାନ୍ଦା ମଗା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମେୟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାହିଁକି କଟକ ହେଲା ଜଳମଗ୍ନ ? ଫେଲ ମାରିଲା କି ସିଏମସିର ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାକତ, କଟକ