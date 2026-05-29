ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା 17 ଜୀବନ: ଅନେକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଜଣେ ଗିରଫ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୋଗେଶ ୱାନଖେଡେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା 15 ଜୀବନ
Published : May 29, 2026 at 5:33 PM IST

ପୁଣେ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେର ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ପୁଣେର ହଡପସର, ଦୋପଡି ଓ ଫୁଗେବାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।

ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନା ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯୋଗେଶ ୱାନଖେଡେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯୋଗେଶ ପିମ୍ପରି-ଖିଞ୍ଚୱାଡ ଓ ପୁଣେରେ ବିଷାକ୍ତ ସ୍ପିରିଟ୍‌ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ।

ମଦ ମୃତ୍ୟୁ

ତେବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି, ଏହି ସ୍ପିରିଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ ପିଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୋଗେଶ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ତେବେ ମଦ ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ କାରଣରୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅବୈଧ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜନୀତି ସଗରଗରମ:

ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏନସିପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଯୋଗେଶ ବହଲ । ଅନ୍ୟପଟେ ପିମ୍ପରି-ଖିଞ୍ଚୱାଡ ହୋଇଥିବା 8ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଗା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ମୃତକମାନେ ହେଲେ..

  1. ରାହୁଲ ଶରଦ କ୍ଷୀରସାଗର(45)
  2. ବିଜୟ ଭୁକୁରଲାଲ ଶର୍ମା (45)
  3. ଅରୁଣ ଦାଦର
  4. ଅଶୋକ ରମେଶ ଚୌହାନ
  5. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ
  6. ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ଫୁଗେ ଆନନ୍ଦ ଦେସାଇ
  7. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ରାଥୋଡ
  8. ଆନନ୍ଦ ଦେଶାଇ
  9. ଆନନ୍ଦ ନିକଲଜେ
  10. ଅକବର ପଠାନ
  11. ସୁବାଷ ଡିଗିକର
  12. ଅକ୍ଷୟ ଅବସରମଲ
  13. ବାବା ଶେଖ
  14. ବିଜୟ ରାଥୋଡ

ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

