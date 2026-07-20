ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର, 2 ମୃତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁନପୁର ଠାରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା । ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକଟି ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କଣ୍ଟେନର । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : July 20, 2026 at 11:17 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର । ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁନପୁର ଠାରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମୃତକ ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତନୁ ଜେନା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ସ୍ଵାଧୀନ ଦାସ ଓ ନୟାଗଡ଼ର ବୁଦ୍ଧିଆ ସାହୁ ।
ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର କୁସୁନପୁର ଠାରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଅଟକିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
କଣ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ?
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା କୁସୁନପୁର ଛକରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସୁବାଷ ସାହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାତିରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଇଭର ଗାଡିକୁ ସାଇଡ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନଘଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗଛ ଡ଼ାଳ ଓ ସାଇଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇ ଶୋଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ କଟକ ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ସେହି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ପିଟିବା ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଡେରାବିଶ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଗ୍ୟାସ କଟରରେ କାଟି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡ଼ାକ୍ତର ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ । ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ହେଲପର ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଲଟି ପଡିଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋ, ୱାର୍ଡନଙ୍କ ସହ 15 ଆହତ
ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ
ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ:
ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆଇଆଇସି ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା