ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ; ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ
ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଯାଉଥିବା ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିିକି ଏମାନେ ଦୋକାନରୁ ଦୈନଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାରୁ ବଚିଂତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : June 23, 2026 at 7:00 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ହେଲେ 15ରୁ ଅଧିକ ଦଳିତ ପରିବାର । 10 ଦିନ କି 20 ଦିନ ନୁହେଁ.. ଦୀର୍ଘ ତିନିମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଔଷଧ, ଦୋକାନ ବଜାର ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମୋୖଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଚିଂତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ଦଳେଇସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଚଣ୍ଡିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଦଳିତ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଲଗଡ ବ୍ଳକ ପକ୍ଷରୁ ଦଳେଇସାହି ପଚାଂୟତର ଚଣ୍ଡିପାଟଣା ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହିରେ ସ୍ବୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁଵିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୣଷ୍ଟି ହେଇଛି । 20ରୁ ଅଧିକ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିିକି ଏମାନେ ଦୋକାନରୁ ଦୈନଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାରୁ ବଚିଂତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରି ଦଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ତରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ଦ ହେଇଥିବା ପରିବାର ।
ଆଜି ବୋଲଗଡ ପଚାଂୟତ ସମିତିରେ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀରେ ଏହିଭଳି ସଗୀଂନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଦଳିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବୋଲଗଡ ଥାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନର ଦିଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାସନ୍ଦ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଗାଁକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ ଆସିଥିଲା । ଏହି କାମ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଥିବାବେଳେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କଲେ । ଆମେ ନଶୁଣିବାରୁ ଆମକୁ ପାଣି, ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କଲେ । ଆମେ 30 ରୁ 35 ପରିବାର ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।'
ସେହିପରି ସବିତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, 'ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା । ପାଣି ନଦେବାରୁ ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ।' ସେହିପରି ସସ୍ମିତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନରୁ ମେଡ଼ିସିନ, ରାସନ, ନଳକୂପକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଷ୍ଠୀ ଘରକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛୁ ।'
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, 'କାମକୁ ନେଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଅଛି । ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛୁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା; ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ