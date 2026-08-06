ଆବସିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ ! 7 ଜଣ ଦଶମ ଛାତ୍ର ବହିଷ୍କୃତ
କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : August 6, 2026 at 6:14 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ । ବିଦ୍ୟାଳୟର 7 ଜଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ବହିଷ୍କୃତ । ଜିଲ୍ଲାର କୋଲନାରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଭୋଲକାନାର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍, ବାଡ଼ି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
ବୁଧବାର ରେଭୋଲକୋନା ହାଇସ୍କୁଲରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପୀଡିତଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ପାଇଁ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମା ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଚାନ୍ଦିଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ସାତ ଜଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ରବିବାର ରାତିରେ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ କର୍ମଚାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ର କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ । ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ସିନିୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଜୁନିଅର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ନିରନ୍ତର ସମସ୍ୟା ହୋଇଆସିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏସସି/ଏସଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣା; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା