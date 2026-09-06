ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ NIEPA ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : September 6, 2026 at 7:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସୁଧାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (NIEPA) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ’ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ:-
ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, OSEPA — ‘FLN ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।
ଡ. ରାଧାକାନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତିଆ, DEO, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା — ‘ଉଦୀୟାନ୍ ତାରା’ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ।
ଡ. ମାୟାଧର ସାହୁ, DEO, ଗଜପତି — ‘ପ୍ରୟାସ @ ସୁପର 30 ଗଜପତି’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ADEO, କେନ୍ଦୁଝର — ‘Reading Tournament and DEAR Programme’ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାରି ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଥିଲେ ।
ସେବାଶ୍ରୀ ଭୋଇ, ADEO, ବଲାଙ୍ଗୀର — ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକର ‘Mission Zero Dropout’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରେ ରହି ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଯାଜପୁରର ଯୋଜନା ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସବିତା ସାହୁ, ADEO, ଯାଜପୁର — ‘School Safety Corridor: A Way of Life and a State of Mind’ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍କୁଲ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି. ।
ଏହି ସଫଳତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଏନ୍. ତିରୁମାଲା ନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସାତ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ: ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁ ପୂଜନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର