ETV Bharat / state

ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ NIEPA ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

7 teachers get national award
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 7:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସୁଧାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଡ୍ରପ୍‌ଆଉଟ୍‌ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (NIEPA) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ’ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

7 teachers get national award
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)



କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ:-

ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, OSEPA — ‘FLN ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

ଡ. ରାଧାକାନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତିଆ, DEO, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା — ‘ଉଦୀୟାନ୍ ତାରା’ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ।

ଡ. ମାୟାଧର ସାହୁ, DEO, ଗଜପତି — ‘ପ୍ରୟାସ @ ସୁପର 30 ଗଜପତି’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ADEO, କେନ୍ଦୁଝର — ‘Reading Tournament and DEAR Programme’ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାରି ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଥିଲେ ।

ସେବାଶ୍ରୀ ଭୋଇ, ADEO, ବଲାଙ୍ଗୀର — ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକର ‘Mission Zero Dropout’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରେ ରହି ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଯାଜପୁରର ଯୋଜନା ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସବିତା ସାହୁ, ADEO, ଯାଜପୁର — ‘School Safety Corridor: A Way of Life and a State of Mind’ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍କୁଲ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି. ।

ଏହି ସଫଳତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଏନ୍. ତିରୁମାଲା ନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସାତ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

TAGGED:

TEACHERS AWARD ODISHA
ODISHA TEACHER NATIONAL AWARD
TEACHER AWARD NEWDELHI
ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
EDUCATION OFFICIALS NATIONAL AWARDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.