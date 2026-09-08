ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିର ହେବ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ମାସେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୋର୍ଟାଲ-ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଡିଡ୍, ଭଡ଼ା ରସିଦ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଲିଗାଲ୍ ହାୟାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଭୋଗଦଖଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଲିଲ ଦେବାକୁ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 8, 2026 at 7:27 PM IST
ଭବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିର ହେବ ସେଟଲମେଣ୍ଟ l 2007 ପୂର୍ବରୁ ଦଖଲରେ ଥିଲେ ଉକ୍ତ ଜମିର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ l ଏଥିପାଇଁ ମାସେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୋର୍ଟାଲ । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇ ନିୟମ ଆସିଥିଲା l 2003ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ପଲିସି ଆଣିଥିଲେ । 2019ରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଆସି ନ ଥିଲା l ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ଆସିଛି । ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଦଖଲରେ ଅଛି, ତେବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେୟ ଭରଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବ l ମାସେ ଭିତରେ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି କାମ ଆଗେଇବ l ଏଥିସହିତ ମଠ ପାଇଁ 100 ଡିସିମିଲ ମାଗଣା ଜମି ମିିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ସଂଚାଳନ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ l ଏହାର ଆଡମିନ ରହିବେ କମିଟିର ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର l ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ l ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଡିଡ୍, ଭଡ଼ା ରସିଦ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଭୋଗଦଖଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଲିଲ ଦେବାକୁ ହେବ।
ଆବେଦନ ସମୟରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନନ୍-ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆବେଦନ ପରେ ମାମଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍କୁ ଯିବ। ଆବେଦନର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ l ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍, ଜମିର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଓ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଭୋଗଦଖଲ ଓ ଟାଇଟଲ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲିଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ l 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ।
ଏହାରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ l ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର NOC ଜରୁରୀ ଅଟେ । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମାମଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଇବ l NOC ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିସ୍ କରିପାରିବ।
୩ ସ୍ତରରେ ହେବ ଅନୁମୋଦନ । ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତିନିଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ l
- କଲେକ୍ଟର: ୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରବାଡି ଜମି ଏବଂ ୧ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଜମି
- RDC: ୫୦ରୁ ୧୦୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରବାଡ଼ି ଜମି ଏବଂ ୧ରୁ ୨ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଜମି
- ଆଇନ ବିଭାଗ ସଚିବ: ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରବାଡ଼ି ଜମି ଏବଂ ୧୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମର୍ସିଆଲ୍ ଜମି
DLSC ସୁପାରିସ୍ ପରେ କମ୍ପିଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଶି ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଡିଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ। ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ରେକର୍ଡ ଓ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମଗ୍ର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମନ୍ଦିର ଜମିରେ ଭୋଗଦଖଲରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ହାରରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରାଯିବା ଫଳରେ ଆବେଦନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଞ୍ଚ, NOC, ଅନୁମୋଦନ, ପେମେଣ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଣାଯିବ। ଏଥି ପାଇଁ ଖୁଵ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର l
କାହା ପାଇଁ ରହିଛି କେତେ ଦର
କୃଷି ଜମି ଓ ଘର ବାଡି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଦର ଓ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି l ଘର ବାଡି ପାଇଁ 2007 ପୂର୍ବରୁ ଦଖଲରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ l ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଖଲ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ, ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିଯୋଗ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଘରବାଡ଼ି ପାଇଁ ନିୟମ
- ୨୦ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଦଖଲ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ, ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିଯୋଗ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
- ସେହିପରି ୧୨ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଦଖଲ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ, ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିଯୋଗ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- ୧୦୦ ଡ଼ିସିମିଲରୁ ଅଧିକ ଘରବାଡି ଏବଂ ୨୫୦ ଡ଼ିସିମିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ହେଲେ ପୁରା BMV (Benchmark Value) ବା ସରକାରୀ ଦରରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଚାଷଜମି ପାଇଁ ନିୟମ
- ସେବକମାନେ ୧ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷଜମି ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେବେ । ୧ରୁ ୨ ଏକର ଜମି ହେଲେ ପୁରା ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- ମଠ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 100 ଡ଼ିସିମିଲ ମାଗଣା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 250 ଡ଼ିସିମିଲ ଯାଏଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ
ଏ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତାଧିକାର ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ 2003ରେ ଏକ ଲାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପଲିସି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ପଲିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ।'
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ 20/30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ହାରରେ ସ୍ୱତ୍ତାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ମିଳିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ ଆର୍ଥିକ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । 2003ର ଏହି ପଲିସିର ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ-2026 ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବ । ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ସମସ୍ତ କାମ କରାଯିବ ।'
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 36 ହଜାର ଏକର ଜମିର ରେକର୍ଡ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ 58 ହଜାର ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ପାକିସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୨ ବିଭାଗର ୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ସହ ସଡ଼କ ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ୧୫,୯୪୮.୭୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର