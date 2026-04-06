ଖାଲି ହେଉଛି ବିଜେଡି ଭାଡ଼ି; ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ଦଳ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଖାଲି ହେଉଛି ବିଜେଡି ଭାଡ଼ି; ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ଦଳ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 6, 2026 at 11:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନେତା ଦମ୍ପତି । ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ବିଜେଡି । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଦଳ ।
ବିଜେଡିରେ ଜାରି ରହିଛି ଫେଡାଣ ପର୍ବ । ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଆଉ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥାରେ ସସପେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ତୁଙ୍ଗ ନେତା । ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଞ୍ଜୁଲତା ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି ଦଳର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ । ମଞ୍ଜୁଲତା ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ । ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଧାମନଗରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ୧୫ଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "କାହିଁକି ସସପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚରୁ ମୋର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କେହି ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ।"
ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସସପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କାରଣ ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେପିର ଚାଲିଛି ମିଶନ ଲୋଟସ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକର ଆହୁରି କିଛି ବିଜେଡି ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ।
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ମହଲରେ ବିଶେଷ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ । ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ଘଟଣାରେ ଦଳୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଭେଟିବାର ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଦମ୍ପତି ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପି ମୁଁହା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର