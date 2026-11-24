କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କୋଣାର୍କ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ
କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନବଗ୍ରହ ପୀଠକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : November 24, 2026 at 2:09 PM IST
ନିମାପଡା: କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ଭୋର ୪ଟା ୩୦ରୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୋଣାର୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନବଗ୍ରହ ପୀଠକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସେବାୟତଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଏଏସଆଇ (ASI) ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏ ନେଇ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, 'ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମକୁ ଆସି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ହୋମକୁଣ୍ଡ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ମନ୍ଦିରର ନୁହେଁ । 1982 ମସିହାରୁ ତୁମେ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ତା ଛଡା ଗେଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ରାଜାରାଜୁଡା ସମୟରୁ ଏହି ପୂଜା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ । ହେଲେ ଗେଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି , ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବିକା ବୁଡିବାକୁ ବସିଲାଣି । ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ।'
ନବଗ୍ରହ ସେବାୟତ ଆଲୋକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି, 'ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏଗ୍ଜିଟ ଗେଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଯେଉଁବାଟ ଦେଇ ଆମେ ସେବାୟତମାନେ ଆସୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଠି ଲେଖିଲୁ । ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ । ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନାହିଁ ।'
ସେହିପରି ନବଗ୍ରହ ପୂଜକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, 'ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗେଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆ ଯାଇଛି । ଆମକୁ ଧମକ ଦିଆ ଯାଉଛି ଯେ, 50-60 ବର୍ଷ ତଳୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଠାରେ ପୂଜା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଠକୁଛ । ଆମେ କେମିିତି ଠକିଛୁ ତାହା ଏବେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଇଏ..ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ । ଆମର ଦାବି, ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ହେବ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ଭକ୍ତ ଆସିବେ ।'
ଏ ନେଇ ଭକ୍ତ ଅରୁଣା ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, 'ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଡଙ୍ଗ ଭସାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତି କରି ନବଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଭୋଗ ନାହିଁ, ଦୀପ ଧୂପ ନାହିଁ । ପଣ୍ଡା ବି ନାହାନ୍ତି । ଏତେ ବଡ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛୁ । ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ସେବାୟତଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ।'
ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଓ ନବଗ୍ରହ ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବିରେ ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସମର୍ଥନ ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ କେବେ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି ସରକାର: ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଦଶାହ କର୍ମ ପାଳିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ; 21 ଦିନ ଧାରଣା ପରେ ଆଜିଠୁ ଆମରଣ ଅନଶନ