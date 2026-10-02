ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ଅଜୁ ଭାଇ, ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ସମାଜସେବା
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ୪୪ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ଓ 400ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହକୁ ସେ କାନ୍ଧ ଦେଇ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଅଜୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 2, 2026 at 3:48 PM IST
ପୁରୀ: ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା । ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅପଣାଇ ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଅଜୁ ଭାଇ । ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା’, ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ପତ୍ନୀ । ତଥାପି ଏଭଳି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ସମାଜସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।
୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଅଜୟ ଜଣେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି । କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାଜସେବା। ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଜୟ । ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗଛ ସେ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି । କେବଳ ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି । ୪୪ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିଲେଣି । ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଡାକରା ଆସେ କି ଅପରିଚିତ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଅଜୟ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହକୁ ସେ କାନ୍ଧ ଦେଇ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି।
20 ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜସେବା
ସମାଜସେବୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମୋର ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମାଜସେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ରକ୍ତ ଦାନ, ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୀପ ଯେଭଳି ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୁ ଭାଇ। ସେ ଯୁବପୀଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆଜି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି’’।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମନୋଜ ରଥ କୁହଛନ୍ତି, ‘‘ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଜୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜାଣେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଡମ୍ବର ଓ ସରଳ। ସେ ଅତି ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା, ରକ୍ତ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି’’।
ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ
ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅଜୟ କେତେବେଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ଚା’ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଡାକରା ଆସିଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗୁଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିନା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଜୟ ।
ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଅଜୁ ଭାଇ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ସମାଜସେବାରେ ଦିନ ବିତାନ୍ତି । ସମାଜସେବାରେ ଯୁବ ପୀଢ଼ି ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଅଜୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କାର୍ଯ୍ଯ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଅଜୁ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯୁବପୀଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ’’।
ଅଭାବ ଭିତରେ ସେବା ମନୋଭାବ
ସମାଜସେବୀ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ମତେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ, ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମେଡିକାଲ ରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ ମତେ ବହୁତ୍ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମାଜସେବାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେତେ ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗିରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଯୁବପୀଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କିଛି ସମୟ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ’’।
ଦୀପ ଯେପରି ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରମିଳା; ଚାଷ, ସମାଜସେବା ଏବଂ ସଚେତନତା ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ
ମାନବିକତାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଜଳଧର, 46 ବର୍ଷ ଧରି ଅସହାୟଙ୍କୁ ନିସ୍ବାର୍ଥ ସେବା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ