ସମ୍ବଲପୁର ପିଏଚଡିର ଗୁରୁତର ଅବହେଳା; ପାଇପ ଫାଟି ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ 700 ବସ୍ତା ଧାନ
ଭତରା ଅଞ୍ଚଳର ପିଏଚଡିର ପାଣି ପାଇପ ଫାଟିଯିବାରୁ ଖଳାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 700 ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି l ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବୀ କଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ।
Published : December 11, 2025 at 10:49 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି l ଜନ ସାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଇପ ଫାଟି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ, ଭିଜିଗଲା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ 700 ବସ୍ତା ଧାନ l ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଭତରା ଠାରେ l
ଗତ ରାତିରେ ଭତରା ଅଞ୍ଚଳର ପିଏଚଡିର ପାଣି ପାଇପ ଫାଟିଯିବାରୁ ଖଳାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 700 ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି l ଭତରାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଚାଷୀ କୁବେର ଭୁକ୍ତାଙ୍କ ଖଳାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 700 ବସ୍ତା ଧାନ ପାଣିରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l ଗତ ବୁଧବାର ରାତି 11ଟାରୁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଲିକେଜ ହୋଇଥିଲା l ଯାହାଫଳରେ ପାଣି କୁବେରଙ୍କ ଧାନ ଖଳାକୁ ମାଡିଆସି ଖଳାରେ ଶୁଖୁ ଥିବା ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l ଏବେ ଖରିଫ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧାନ କଟା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଏହି ଭିଜା ଧାନକୁ କିପରି ବିକ୍ରି କରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି l
ଘଟଣା ନେଇ ଚାଷୀ କୁବେର ଭୁକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଳରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ 800 ବସ୍ତା ଧାନ ଶୁଖେଇ ଥିଲୁ l ତେବେ ଖଳା ନିକଟରେ ୱାଟକୋ ବା ପିଏଚଡି ବିଭାଗର ପାଇପ ମରାମତି ହେଉଥିଲା l ମରାମତି ପରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଲିକେଜ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଭଲକି ମରାମତି କରିବାକୁ କହୁଥିଲୁ l ତେବେ ଗତ ରାତିରୁ ସେହି ପାଣି ଲିକେଜ ହୋଇ ଆମ ଖଳାର 800 ବସ୍ତା ଧାନ ଭିଜିଯାଇଛି l ଆମେ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତ ଉଧାରୀ ଓ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ l ତେବେ ଏହି ଭିଜା ଧାନକୁ କେମତି ବିକ୍ରି କରିବୁ ଆମେ ତାହା ବୁଝି ପାରୁନୁ l ଏଥିପାଇଁ ୱାଟକୋ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବୀ କରୁଛି l"
ଚାଷୀ କୁବେରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବକୀ ଭୁକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ l ମେସିନରେ ଧାନ କାଟି, ଶ୍ରମିକ ଲଗେଇ ଖଳାକୁ ଧାନ ଅଣିଥିଲୁ l ଆମର ଟୋକନ ଆସି ସାରିଥିଲା ଓ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରେଡି ହୋଇଥିଲୁ l ଗତକାଲି ପାଇପ ଫାଟିଥିବା କଥା ଆମେ ପିଏଚଡି ବିଭାଗକୁ କହିଥିଲୁ ଓ ମରାମତି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ l ତେବେ ଗତ ରାତିରେ ପାଇପ ଫାଟି ପାଣି ଆମ ଖଳାକୁ ପାଣି ମେଡ଼ିଯାଇ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହୋଇଗଲା l ଫଳରେ ଆମର ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ କହିଥିଲୁ l ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବେ ନାଁ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ l ଆମେ ଘରର ସୁନା ରୁପା ଗହଣା ଦେଇ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବୀ କରୁଛୁ l"
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ଶିବ ଜ୍ୟୋତି ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଡେଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତକାଲି ଏଠାରେ ମରାମତି କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା l ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଲିକେଜ ହୋଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଜି ମରାମତି କରୁଛୁ l ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା ନିଷ୍ପତି ନେବେ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଧନୁପାଲି ପିଏଚଡି ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର