ପଳାଶୁଣିରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ କାର ୨ ବାଇକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର୍, ୫ ଗୁରୁତର
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣି ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ତିନୋଟି କାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 3, 2026 at 10:05 AM IST
Bhubaneswar Series Accident ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣିରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଏକ XUV କାର୍ (OD21A0106) ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ କାର ଓ ୨ ବାଇକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।
ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ତେବେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋର ୪ଟା ୩୦ରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । XUV କାର୍ଟି କଟକ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା । ଭଦ୍ରକରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ XUV କାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଉକ୍ତ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ କାର୍ ଆଉ ଏକ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ।
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ । ଆହତ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁ ରହିଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରେନ ଯୋଗେ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦୦ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୭୧ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦ୍ରୁତଗତି, ବେପରୁଆ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏବଂ ଅନଭିଜ୍ଞ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର
ଦୁଇ ବାଇକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; ଚାଲିଗଲା ନାବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର