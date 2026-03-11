ସେରଗଡ଼ ତାତିକୁ ନେଇ କଂପିଲା ଗୃହ; ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ପ୍ରମିଳା ମଲିକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ତୁମେ ବି ଆମ ସହ ଥିଲ ।' ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବାବୁ ସିଂହ କହିଥିଲେ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ସହ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରାବଣ ସହ ଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେରଗଡ଼ ତାତିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ କଂପିଲା ଗୃହ । 'ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି' ସ୍ଲୋଗାନରେ କଂପିଲା ବିଧାନସଭା।
ଆଜି ଗୃହରେ ସେରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ପଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ। ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେତେ ଯଥାର୍ଥ ? ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରମିଳା। ସେହିପରି ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ମଧ୍ୟ ସେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ରୁଲିଂ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ-ବାବୁ ସିଂହ କଥା କଟାକଟି
ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଟଲିର ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପଶି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୋର ମଚାଏ ଶୋର ବୋଲି କହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ନବ ଦାଶ ମର୍ଡର, ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ସିଂହ। ରାତି ଅଧିଆ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଶାଇଲା। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ବିଜେପି ବିଜେଡି ବାହାଘର କରୁଥିଲା । ଏବେ କିଏ କାହାର କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବାବୁ ସିଂହ ।
ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ? ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ତୁମେ ବି ଆମ ସହ ଥିଲ ।' ତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବାବୁ ସିଂହ କହିଥିଲେ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ସହ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରାବଣ ସହ ଥିଲା । ବିଭୀଷଣ ନଥିଲେ ରାବଣ କେମିତି ମରିଥିନ୍ତା । କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆକାଶ ଦାଶ ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମଧ୍ୟ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ବିବୃତି ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ସେରଗଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ହୋହଲ୍ଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ସେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ୨୦ ଜଣ ଯୁବକ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
