ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ସଫା ବେଳେ ଅଘଟଣ; ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ମୃତ

ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ସଫା ବେଳେ ଅଘଟଣ; ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ମୃତ
ଏମାନେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : September 9, 2026 at 7:06 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲୁଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଧବାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶିଥିବା ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏମାନ ତାରପାଗୁଡା ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରର ନୂଆ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ । ସେମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା କେନ୍ଦୁଗୁଡା ନିକଟ ଜୀବଜଗତପୁର ଗାଁର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିର ( ୪୬ ), ପ୍ରକାଶ ଲିମା ( ୪୫ ) ଓ ଆଲୋକ କରାଡ ( ୪୭ )।
ଏମାନେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପଦ୍ମପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟାଙ୍କି ଭିତରୁ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପଦ୍ମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଗତ ମେ 26 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ।
କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ 2014ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସେପ୍ଟିକ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 859 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ବଢୁଛି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, 10 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 26 ଜୀବନ