ସିମୁଳିଆରେ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣା: ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ୍, ନାଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାଭେଲର୍, 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୁରୁତର
ଜାମୁଝାଡ଼ି ନିକଟରେ ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 15, 2026 at 10:02 AM IST
ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ନାଳକୁ ଖସି ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତିଲତା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 21 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଭେଲରଟି ନାଳକୁ ଖସିପଡିଥିଲା ଓ ପରେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ୧୪ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟ୍ରାଭେଲର୍ଟିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡୁମ୍ଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଲୋକ କଲିକତାକୁ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲର ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହିତ 14 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା 'ଶାନ୍ତିଲତା' ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାମୁଝାଡ଼ି ନିକଟରେ ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା । ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟିର ଗାଡି ଚାଳକ ଅଜଗର ଆଲାମଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ୭ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସିମୁଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା ପାଇ ହାଇୱେ ପୋଲିସ ଓ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବସ୍ରେ ୪୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ବସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ଵର