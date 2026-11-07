ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟିର ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କ୍ୟାସିଅର ଶଶିକାନ୍ତ
ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶଶୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 7, 2026 at 7:59 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ତଥା କ୍ୟାସିଅର ଶଶୀକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏବଂ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ସମାନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ଅର୍ଥକୁ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ପକ୍ଷରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଶଶୀକାନ୍ତ।
ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ନିଲମ୍ବିତ
ସେହିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଶଶୀକାନ୍ତ କିଛି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରେ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓ ସଦର ଥାନାରେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରେ ରାଜକନିକା ବିଡ଼ିଓ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେରାବିଶ ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ନଂ ୨୧୦୨/୨୦୨୬ ଦ୍ଵାରା ଶଶୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି।
ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ସେ ଗରଦପୁର ତହସିଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଟ୍ରେଜେରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଅଡିଟର୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଶଶୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି’’।
କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି; ଅପରାଧ ବର୍ଷକରେ ବଢିଛି ୧.୭%, ଏସପି କହୁଛନ୍ତି-ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ କପଡା ନାହିଁ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୁଣା ନଦୀ ନିକଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା