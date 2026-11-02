ଗିରଫ ଭୟ ! ବରିଷ୍ଠ IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ, ମତ ରଖିଲେ ଆଇନଜୀବୀ
ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା; BNSର ଧାରା ୭୫(୨) ଓ ୩୫୧(୨) ଲାଗିଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଜେରା ପାଇଁ ରହିଛି ସୁଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 2, 2026 at 9:03 PM IST
କଟକ: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ଘାରିଛି କି ଗିରଫଦାରୀ ଭୟ ! ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ଆଶଙ୍କା କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ତେବେ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଓ ବିଚାର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲର ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ଓଏସଡି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆଇନଗତ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୭୫(୨) ଏବଂ ୩୫୧(୨) ଭଳି ଧାରା ଲାଗିଛି। ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ଆଇନ ବିଶାରଦମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ପୂର୍ବର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ସେହି ସମୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ (CDR) ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଆଇନଗତ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଏହାରି ଭିତରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିପି ପ୍ୟାନେଲରୁ ନିଜକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାଧୁତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଡିଜିପି ପଦବୀ ଦୌଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।
- ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଏନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ପରେ ମହିଳା ଜେଲର କାହିଁକି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଓ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଏବଂ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରହିଛି।ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ: ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିବାରୁ କପିରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତକୁ ପୃଥକ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବା ଓ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
- ବରିଷ୍ଠ IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ
ନିଲମ୍ବିତ ମହିଳା ଜେଲର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆରେ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁଳଦୀପ ରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାପ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ମହିଳା ଜେଲର ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଗତକାଲି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ନିଲମ୍ବିତ ମହିଳା ଜେଲର ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, 'ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ପରିଚିତ କୁଳଦୀପ ରଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇମୋଜି ଦେଇ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଡିଜି ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା FIR ନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସହ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଡିଜି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ"। ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ସହ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଏକାକୀ ୫ଟି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଜେଲର; ଥାନାରେ ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ