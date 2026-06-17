ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମରେ SIR କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉପନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମୀକ୍ଷା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ବରିଷ୍ଠ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ ।ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

SIR Review Meeting
ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (@Ganjam_Admin)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ସାର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ବରିଷ୍ଠ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ । ସେ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କପରି ଚାଲିଛି ? ସେନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବୈଠକରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଠିକତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର SIR ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ । କୌଣସି ନାଗରିକ ଯେପରି ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବୈଠକ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାରେ 99.8 ପ୍ରତିଶତ ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଶତକଡା 58% ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି । ଆଜି ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ବରିଷ୍ଠ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥା:- ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ.ଆଇ.ଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେ ।"

ପ୍ରାକ୍ SIR ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩.୧୬ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ ଭୋଟର ଏହା ୯୪.୬ ପ୍ରତିଶତ । ମାତ୍ର ୫.୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ଅନ୍-ମ୍ୟାପିଂ ରହିଛନ୍ତି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ ଜୁନ ୧୬ ସୁଦ୍ଧା ୯୯.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୪୬.୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହୋଇଛି । ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଭାରତର ବରିଷ୍ଠ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ; SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ

TAGGED:

DEPUTY ELECTION COMMISSIONER
JNANESH BHARTI
ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ
GANJAM SIR
SIR REVIEW MEETING IN GANJAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.